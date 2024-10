Proselitismo via web arrestato un egiziano di 22 anni Timori per un attentato imminente 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) AGI - Unpizzaiolo di 22, E.S., è statoper attività disul web. L'operazione antiterrorismo, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, è stata condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione-Ucigos e dalle Digos di Brescia e Bergamo. "Le indagini hanno subito un'accelerazione perchè si temeva che il giovane compisse un gesto terroristico nei prossimi giorni", ha spiegato in conferenza stampa il procuratore di Brescia Silvio Bonfigli parlando del giovane. L', infatti, aveva in mente di mettere in pratica un "atto fortemente violento e pericoloso" ai ddella basilica di Sant'Alessandro in Colonna.