Picerno-Cavese trasferta vietata ai tifosi campani | il motivo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il Prefetto della provincia di Potenza in vista della gara Azdi domani, sabato 5 ottobre ore 17.30, presso lo Stadio Comunale “Donato Curcio”, ha decretato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno. “Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 33 del 3 ottobre 2024, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza gli elevati profili di rischio della partita, a seguito dei gravi episodi di violenza posti in essere daidellain occasione dell’incontro “-Latina”, disputatosi il 29 settembre scorso.