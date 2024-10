Milan i playoff non sono un miraggio La squadra cresce il calendario aiuta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La parola d’ordine è: “Nessun dramma“. Certo, dopo la seconda giornata della prima fase della Champions League la classifica parla chiaro, perché con due sconfitte sul groppone l’ultimo posto in classifica è inevitabile. Ma al di là del fatto che la “ricaduta“ in Europa contro il Bayer Leverkusen fa meno male rispetto all’1-3 rimediato a San Siro con il Liverpool nella gara d’esordio per la qualità del gioco e le occasioni avute dai rossoneri in Germania, non tutto è compromesso. Il viaggio verso la finale di Monaco di Baviera è lunghissimo, siamo solo ad inizio ottobre e l’obiettivo minimo, ovvero arrivare aiper poi provare l’accesso agli ottavi di finale, resta assolutamente alla portata di Fonseca e della suaalla luce dei risultati di martedì e mercoledì.