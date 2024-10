‘Mentre Vivevo’ tra pregiudizi e diversità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Il festival dell’amarezza", potrebbe essere questo titolo della decima edizione di, rassegna di teatro contemporaneo per il sociale in scena nella Sala teatro di Poggio Torriana . Paola Vannoni e Roberto Scappin hanno presentato ieri il nuovo programma che, purtroppo, non festeggerà il Capodanno. Quest’anno il cartellone si vede costretto a un drastico taglio, con sei appuntamenti che si interrompono a inizio dicembre. Pochi gli incontri, ma comunque ricchi di significato. "Questa nuova edizione - spiega la Vannoni - racconta di, intolleranze,e ideologie". Protagoniste quasi assolute le donne, tra cui Roberta Torre, regista e autrice, e la performer Eleonora Sedioli, che nasce a con Masque Teatro. L’apertura della rassegna, domenica 13 ottobre alle 17.