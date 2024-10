McTominay | Importanza della vittoria? Non ci pensiamo C’è tanto lavoro da fare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024)e Lukaku hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo ladel Napoli sul Como per 3-1., quanto è importante questa? «Non ci stiamo pensando in questo momento, per noi l’importante è vincere. C’èda». Lukaku, partita sofferta: «Nel primo tempo abbiamo sofferto, il Como è una squadra che gioca molto bene, nel secondo tempo con l’esperienza e la voglia di vivere abbiamo fatto la differenza».sull’accoglienza dei napoletani, hai già tanti fan club, le persone ti adorano «Non riesco a immaginare come poter ringraziare i napoletani che mi hanno accolto in questa maniera». Lukaku sulla forma fisica «Io guardo giorno per giorno, voglio migliorare di giorno in giorno. La squadra ha vinto, questo è l’aspetto più importante». Meno male che Lukaku non serviva.