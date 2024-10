L’Ue ha approvato l’introduzione dei dazi aggiuntivi sulle auto elettriche cinesi

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Via libera dei Paesi Ue aldeidefinitivi fino al 36,3 per centoin risposta ai maxi sussidi sleali elargiti da Pechino. Lo si apprende da fonti europee a margine del voto a Bruxelles. La mossa della Commissione europea arriva al termine di un’indagine che ha concluso come i sussidi statalistiano favorendo una concorrenza sleale nei confronti dei produttori europei. Iimposti sono del 17 per cento per leByd, del 19,3 per cento per Geely e del 36,3 per cento per Saic. Andranno a sommarsi alla tariffa del 10 per cento sul made in China.