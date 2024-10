LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Ineos trionfa Luna Rossa sconfitta 7-4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38 Il sogno diè infranto. Ancora una volta la partenza si è rivelata decisiva.l’ha vinta, ha preso la testa e non l’ha più lasciata. La barca italiana si è riportata fino a 20 metri nel corso della terza bolina, ma non è stato sufficiente per effettuare il sorpasso: puntuale Ben Ainslie virava sempre davanti alla prua di Bruni e Spithill. 14.36vince laCup.chiude a 17 secondi. Finisce qui. Per davvero. 14.36 Ultima strambata per. 14.35si riporta a 140 metri, poi è costretta di nuovo a strambare. 14.35 200 metri. 14.34 Inizia l’ultimo lato di poppa.ha 9? di ritardo. Serve un miracolo adesso. 14.33a 80 metri. Ma le barche sono purtroppo già in boa. 14.33continua disperatamente il suo gioco di virate, macopre e non sbaglia nulla.