L’endorsement di Bruce Springsteen a Kamala Harris | Voterò per lei Trump è pericoloso

(Di venerdì 4 ottobre 2024)e Tim Waltz incassano anchedel Boss. Con un video su Instagram,ha infatti preso posizione in merito alle elezioni presidenziali di Usa 2024 dicendo di voler votare per i Democratici. «Hanno la visione dell’America di cui scrivo da 55 anni, un Paese che rispetta e include tutti». Spazio anche per un attacco a Donald, definito «il candidato più» che abbia mai conosciuto in quanto sprezzante di tutti i punti cardine della nazione a stelle e strisce. L’appoggio del cantautore di Born in the USA non era scontato ma non rappresenta nemmeno una grande sorpresa. Già nel 2020 infatti si era schierato per Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca e precedentemente si era esibito per Barack Obama, Hillary Clinton e John Kerry.