Inzaghi come Ulisse e l’Inter come Sinner e la… Juventus! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Altocca superare una tempesta extra-campo non banale, che potrebbe anche ripercuotersi sulla squadra. Simonedeve tenere il gruppo mentalmente. ISOLARSI –è alle prese, fuori dal campo, con una vicenda giudiziaria legata agli ultras sicuramente non banale che potrebbe lasciare anche degli strascichi alno della squadra. Ecco perché servirà isolarsi totalmente e proteggere il gruppo da questa tempesta mediatica. La prima risposta è arrivata martedì sera, con la Beneamata che ha spazzato via la Stella Rossa in Champions League con un sonoro 4-0. La strada da seguire è quella. Isolarsi, proteggersi dalle voci e dagli attacchi esterni, peraltro lo stesso Alessandro Bastoni lo ha ribadito nel post partita, lavorando e pensando solamente al campo.