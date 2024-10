Imu dal 2025 via a nuove aliquote

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – Entrata in vigore nel 2012 in sostituzione dell'Ici, l'Imu (Imposta municipale unica) si appresta a vivere, nel, una fase di semplificazione che avrà notevoli impatti sulle amministrazioni comunali e sui contribuenti italiani. Cosa prevede il nuovo Decreto Ministeriale Il 6 settembre 2024 il nuovo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito una drastica riduzione delle, che passano da oltre 200mila a 128. Lo scopo è quello di semplificare il sistema delle tassazioni locali e uniformare le regole, riducendo la possibilità per i comuni di introdurre numerose modifiche alleImu, come avvenuto fino ad oggi in nome dell'autonomia tributaria. Dunque i comuni dovranno redigere una delibera di approvazione delledell’Imu, grazie alla quale si potranno stabilire le, in base alle categorie immobiliari.