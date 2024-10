Governo in confusione sulle tasse Forza Italia contro Giorgetti | Contrarissimi a imporne di nuove Salvini | Non c’è nessun aumento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’intervista senza paracadute di Giancarloa Bloomberg, con l’annuncio urbi et orbi di sacrifici in arrivo per tutti con la prossima manovra di bilancio, manda inil. Se Giorgia Meloni, “sorpresa” o “furiosa” a seconda dei retroscena, tace, gli alleati si arrampicano sugli specchi nel tentativo di negare, precisare, aggiustare il tiro. Come, del resto, è stato costretto a fare pure il Tesoro che giovedì sera in una nota ha chiarito come “si chiederà uno sforzo” non agli individui ma “alle imprese più grandi che operano in determinati settori in cui l’utile ha beneficiato in qualche modo di condizioni favorevoli esterne affinché contribuiscano con modalitàquali è in corso un confronto”. Chiaro il riferimento alla trattativa con le banche, le cui deduzioni fiscali potrebbero essere ulteriormente rinviate o ridotte.