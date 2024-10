Disturbi Specifici dell’Apprendimento | sfatiamo qualche mito

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Negli ultimi anni si è parlato molto, e ancora si parla, di neurodiversità o neurodivergenza. Si citano sigle di tutti i tipi, ma conosciamo davvero i significati dietro a queste etichette? In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia, che partirà lunedì lunedì 7 e terminerà domenica 13 ottobre, abbiamo deciso di dare spazio agli amici di Fondazione Irene ETS, ente del terzo settore impegnato a offrire supporto completo a bambini e ragazzi con(tra cui appunto la dislessia), per farci raccontare i miti più comuni sul tema dei DSA e spiegare perché, oggi più che mai, c’è bisogno di sfatarli. Lasciamo quindi la parola a Rosa Revellino, responsabile del coordinamento scientifico di Fondazione Irene, e vi rimandiamo al loro sito e ai loro social per maggiori informazioni su tutte le iniziative e attività.