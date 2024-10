Differenze tra Conte e Spalletti? Anguissa messo alle strette in diretta cos’ha risposto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Frank Zambo, grande protagonista della vittoria del Napoli sul Como per 3-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito al match e non solo. Il Napoli chiude questo secondo ciclo stagionale di partite con il sorriso: una vittoria, quella ottenuta ai danni del Como, che dà tre punti e un allungo – seppur momentaneo – in classifica di quattro punti. La prestazione non è stata esaltante per tutti i novanta minuti, merito anche della squadra ospite, ma gli uomini di Antoniosono riusciti comunque a spostare l’inerzia della sfida a proprio favore, portando a casa tre punti molto pesanti, soprattutto per il morale. A parlarne è stato il centrocampista della SSC Napoli, Frank Zambo, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.