Alluvione il fiume rompe l’argine L’acqua invade tutto | evacuazioni soccorsi sul posto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il maltempo non concede tregua e in Emilia Romagna. Anche venerdì 4 ottobre, scatta l’allerta rossa in un quadro meteo generale ancora complesso dal Nord a Roma. Il rischio nubifragi caratterizza le prossime ore sopratnel Settentrione dalla mattina, con la pioggia che poi si sposterà verso il Centro interessando Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Attenzione in Puglia per il rischio temporali: scatta l’allerta arancione. Il calo delle temperature favorirà l’arrivo della neve sulle alpi del Triveneto a partire dai 1500 metri. Sugli Appennini del Centro, neve a 1800 metri.Riflettori puntati sopratsull’Emilia Romagna, dove oggi scatta l’allerta rossa per rischio idraulico in alcuni settori – Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola – dopo il maltempo delle ultime ore.