Voleva comprare tutti i nostri giocattoli ci siamo sentiti fortunati ad aver trovato una benefattrice Invece era una ladra | la delusione di Cesarina e Luigi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Credevano fosse un’altra splendida iniziativa, come quella nata questa estate per sostenere le librerie di Milano, con le vetrine che vengono “svuotate” da benevoli lettori chiamati a raccolta per sostenere questi negozi indipendenti. Ma i due titolari dello storico negozio diHobby Toys, a Milano,Canziani eRiva, marito e moglie di 91 anni, si sono dovuti ricredere quando quella che ritenevano unasi è poi rivelata essere una scaltra truffatrice. La donna, infatti, li ha raggirati ed è riuscita a rubare il portafoglio dell’anziana, ma è possibile che la presuntapuntasse anche ai prodotti in vendita nel negozio. “Quella donna era gentilissima – spiega la signora Canziani a Il Giorno -, ha scelto con cura moltie ci ha chiesto di impacchettarli. Io e mio marito eravamo felici di servire una cliente che credevamo speciale”.