Vedi Corbetta e poi scappa

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Prima ha cercato di sfruttare la visibilità della star internazionale, per ottenerne a sua volta di riflesso. Poi, dopo la comprensibile e prebile reazione scocciata, l’ha buttata in caciara con il più basico dei cliché: il tifo calcistico. Non proprio una gran figura, quella rimediata dal sindaco diche ha annunciato su Facebook l’arrivo nella cittadina di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo del Milan non l’ha presa affatto bene, reclamando privacy per sé e soprattutto per la sua famiglia, al punto da considerare già chiusa la sua esperienza a: “Incolumità dei miei figli a rischio, costretto a cambiare immediatamente residenza”.