UFFICIALE – Inter Forever-Milan Legends cancellata | il motivo!

Niente, incontro che si sarebbe dovuto disputare in Cina. Il club nerazzurro ha appena diramato un comunicato. COMUNICATO – "Per motivi indipendenti dalla volontà dei club, cancellato il Derby trae AC, in programma per il 5 ottobre alle ore 20 a Nanning. Si tratta di decisioni intraprese dalle autorità locali. Entrambi i club hanno deciso in ogni caso di confermare gli incontri con i ragazzi delle Academy e con i partner locali, già programmati a margine della partita".