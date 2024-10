Troppi contratti a termine nella scuola pubblica la Ue deferisce l’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – La Commissione europea ha deciso oggi di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue per l'uso abusivo dia tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie, in particolare nelle scuole pubbliche, in violazione della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio Ue. Secondo la Commissione, l'Italia non dispone delle norme necessarie per vietare la discriminazione in relazione alle condizioni di lavoro e l'utilizzo abusivo di una successione dia tempo determinato. Secondo quanto precisa una nota della Commissione, "la legislazione italiana che determina la retribuzione dei docenti a tempo determinato nelle scuole pubbliche non prevede una progressione salariale incrementale basata sui precedenti periodi di servizio.