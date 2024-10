Tra il pittoresco e il violento l' Italia si accontenta della piccola cronaca

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Siamo un paese, in cui si dibatte vigorosamente sulla liceità di fare gli auguri ai nonni nel giorno in cui saltano i collegamenti ferroviari; si deturpano i monti per protestare contro i turisti che deturpano i monti; si manifesta per la pace auspicando l’eliminazione di uno stato e occhieggiando alla persecuzione di un popolo; si scopre improvvisamente che le curve degli stadi sono sentine di delinquenza esibizionista e si rimpiangono i bei tempi innocenti dei Paparelli, dei De Falchi, degli Spagnulo; si dà del vecchio babbione al Papa perché ribadisce ciò che hanno detto i Papi precedenti, salvo averlo salutato come nuovo Messia quando diceva cose su cui gli altri Papi sorvolavano. Siamo un paese, certo, ma siamo forse soprattutto un paese: di violenza verbale, concettuale, fisica e sociale.