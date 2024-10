Tennis Djokovic sul caso Sinner | Il sistema non funziona bene deve essere dura per Jannik

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Tutto ciò che sta accadendo intorno asicuramente non aiuta il nostro sport. Se ne stanno rendendo conto anche le persone che non seguono il“. Questo il pensiero di Novak, che alla vigilia del Masters 1000 di Shanghai ha commentato il ricorso della Wada in merito alla vicenda Clostebol con protagonista. “Mi pare ovvio che ilnon stiando a dovere: ci sono troppi organi coinvolti e mancanza di coerenza. Penso cheabbia vinto tutti e tre gli appelli finora:davveroper lui, la sua squadra e la sua famiglia – ha aggiunto il serbo, per poi concludere – Spero che potremo tornare a giocare a. È impressionante quello che sta facendo, il livello molto alto a cui sta giocando e le tante vittorie, negli Slam e nella maggior parte delle partite che disputa“.