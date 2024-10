Shawn Michaels | Troppo presto per un evento congiunto TNA-NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’Heartbreak Kid anticipa un possibilecrossover, leggenda della WWE, ha recentemente accennato a quello che potrebbe essere il prossimo grandenel mondo del wrestling: un massiccio crossover tra NXT e TNA. Il 2024 ha già visto stelle della TNA come Jordynne Grace e Joe Hendry scuotere le acque durante importanti eventi di NXT, alimentando le speculazioni dei fan su un possibile scontro epico tra i due mondi. Le dichiarazioni disul futuro di NXT e TNA In un’intervista rilasciata a The Ringer, l’Heartbreak Kid ha offerto uno sguardo dietro le quinte, discutendo apertamente del rapporto tra NXT e TNA.ha stuzzicato l’idea di uncrossover, ma ha anche sottolineato l’importanza di non affrettare le cose. “Queste cose sono sempre possibili,” ha affermato