Naufragio Bayesian una foto smentirebbe l’ipotesi dell’errore umano I portelloni erano chiusi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Londra, 3 ottobre 2024 – Restano ancora troppi i misteri intorno aldel. L'ultimo riguarda i, di cui finora si è detto fossero aperti. Convinzione però adesso smentita da unagrafia pubblicata da Itv, uno dei canali della tv pubblica del Regno Unito. Dallo scatto infatti risulta che fossero"pochi minuti" prima della tragedia, avvenuta lo scorso 19 agosto al largo della Sicilia. L'immagine, scattata dai passeggeri dello yacht ancorato vicino, mostra il portellone principale dell'imbarcazione chiuso, e secondo Itv, sarebbe stata ripresa circa un quarto d'ora prima dell'affondamento del lussuoso vascello nel mare in burrasca. Per vari media britannici – fra cui il Times – sarebbe dunque da scartare l'ipotesi di un incidente causato da errore, in seguito – appunto – alla presunta dimenticanza diaperti da parte dell'equipaggio.