‘Moon Music’ il viaggio sonoro dei Coldplay nel Cosmo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Manca pochissimo all’uscita di Moon Music, il nuovo album dei. Un vero e proprio concept album, che riprende e massimizza i temi del precedente Music of the Spheres: un’esplorazione tematica dello spazio, dei corpi celesti e dei misteri dell’universo. «Moon Music – dice Chris Martin – è la nostra risposta a tutti i conflitti interni ed esterni. È il modo in cui noi, come band, ci sentiamo su tutto. Il modo in cui cerchiamo di rimanere positivi in un mondo in cui sembra che ci sia tanta negatività. Il modo in cui cerchiamo di tenere insieme le cose, quando ci sono forze che cercano di separarle». Un concetto vastissimo ed eterno, analizzato in dieci tracce che – anche a livello– sembrano muoversi su differenti piani e galassie. MOON MUSìC – la title track – si apre proprio con sonorità spaziali, aperte, cinematografiche.