Mattina da Arancia meccanica in una casa a Roma | rapinatore immobilizza la madre e poi violenta la figlia disabile

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unada “” in una, in zona Regina Margherita, dove un uomo alle 7:00 di ieri 2 ottobre ha fatto irruzione in un’abitazionendo la padrona die poindo lache era intervenuta per difendere la. Rapina choc a: l’orribile violenza delCome riportato da Il Messaggero, le due donne hanno raccontato che l’uomo ha suonato più volte il campanello e bussato alla porta, forse fingendosi una persona in cerca di aiuto e approfittando del caos generato dai lavori in corso nella palazzina. La proprietaria di, esasperata e infastidita dalla situazione, ha aperto la porta per capire cosa stesse succedendo e il, un uomo di origine africana, ha fatto irruzione e hato la donna, iniziando a frugare nelle stanze a caccia di denaro e gioielli.