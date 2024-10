Masters 1000 Shanghai 2024 Berrettini sta bene e vola al secondo turno | battuto O’Connell

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arrivano solo buone notizie da Matteo, che ha debuttato con una vittoria neldi, spazzando via tutti i dubbi in merito alle sue condizioni fisiche dopo il ritiro a Tokyo. L’azzurro aveva infatti alzato bandiera bianca nel match dicontro Fils a causa di un problema agli addominali e si temeva che il finale di stagione potesse essere compromesso. Invece Matteo ha tranquillizzato tutti, dimostrando di stare più che: l’ha fatto sul campo, sconfiggendo con il punteggio di 7-6 7-6 un osso duro come l’australiano Christopher. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Emblematico il primo set, cheha portato a casa al tie-break per 10 punti a 8 (recuperando da 1-5), dopo un’ora e 10 minuti di battaglia.