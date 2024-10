La nuova dimensione di Edoardo Affini | Ho ancora margini il sogno è la Roubaix Ganna amico prima che rivale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Rientrato dai Mondiali di Zurigo, abbiamo raggiuntoche in quest’ultima parte di stagione ha coronato alcuni dei sogni di una vita, che spesso possono valere anche un’intera carriera: campione europeo a cronometro, bronzo mondiale nella specialità e bronzo nella cronostaffetta mista; risultati che portano il mantovano classe 1996 in un’altrain vista delle prossime stagioni dove difenderà sempre i colori dell’olandese Visma Lease a Bike con cui, lo scorso luglio, ha rinnovato per altri tre anni, fino al 2026, portando così avanti un progetto sposato nel 2021. Oro agli Europei, bronzo ai Mondiali: lo avresti anche solo sognato? “Portare a casa questi risultati mi dà sicuramente più convinzione delle mie possibilità e grinta per cercare di continuare a crescere, la voglia di far bene c’è sempre”. Sei sempre stato un ottimo cronoman.