Il sindaco Vagnoli e il vice sindaco Caporali a Roma a portare il saluto dell’amministrazione all’inaugurazione dell’yper cloud data center di Aruba

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – IlFilippoe ilMatteoieri sono andati aa salutare la famiglia Cecconi, che ha inaugurato al Tecnopolo Tiburtino l'Hypercon un'area di 74.000 metri quadrati.è un’azienda del territorio casentinese, diventato uno dei principali provider italiani di servizi. Ieri è stata una giornata di festa anche per il Casentino, presente anche con alcuni imprenditori, per salutare ufficialmente l'Hyper, il nuovoCampus situato nel Tecnopolo Tiburtino diEst. Il campus si estende su un'area di 74.000 metri quadrati, 30 mila dei quali dedicati alle sale dati, e a pieno regime comprenderà 5indipendenti per un totale di 30 MW di potenza IT.