Filippo Turetta gli appunti sul cellulare | cose che non vanno con Giulia Cecchettin

(Di giovedì 3 ottobre 2024), glisulsono finiti agli atti del processo. La trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino li ha mostrati in tvsulaveva preso degliche risalgono al 2023, qualche mese prima di uccidere. Alcuni deglidel 22enne sono stati mostrati a Pomeriggio 5 nella giornata del 1° ottobre: «Buoni propositi 2023. Aiutarea migliorare profilo. Allenarsi con costanza. Andare a un concerto. Apprezzare la vita». L’omicidio è avvenuto l’11 novembre 2023 a Vigonovo (Venezia), per poi abbandonarne il corpo nei boschi sopra il lago di Barcis (Pordenone). Suglisi legge ancora: «Programmare shopping in negozietti, provare Tinder». Poi: «Devo buttarmi! In qualsiasi occasione senza paure, non ho nulla da perdere ormai. Non devo litigare, peggioro solamente le».