Fast e Furious 9 – The Fast Saga | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 3 ottobre 2024)9 – The: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, giovedì 3 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda9 – Thedel 2021 diretto da Justin Lin. La pellicola è il nono capitolo dellaand, sequel di8. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1989, Jack Toretto partecipa a una gara, con i figli Dom e Jakob nella sua squadra ai box. Dom discute con il corridore rivale Kenny Linder sulle sue tattiche sporche. Quando la gara riprende, l’auto di Linder aggancia il paraurti di Jack e fa sbattere l’auto contro un muro ed esplode, uccidendolo. Dopo l’incidente, Dom viene arrestato per aver quasi picchiato a morte Linder.