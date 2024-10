Europa League Elfsborg-Roma 1-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 22.57 Brutta sconfitta dellanella seconda giornata di.Giallorossi ko 1-0 in Svezia con l'. Lafa possesso palla ma è Svilar a dover intervenire su Arber, Henriksson e Zeneli. Giallorossi attivi con Shomurodov e Soulé. Braccio di Baldanzi, rigore col Var trasformato da Baidoo (44'). Nella ripresa, tiro di Baldanzi deviato in corner. Pisilli ci prova due volte, Pellegrini scuote la traversa. In Conference, Fiorentina-New Saints 2-0 (65' Adli, 68' Kean).