DEMO il progetto di Music Innovation Hub OGR Tech e The Goodness Factory arriva a Napoli

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– Capacity & Community Building in& Audio, il nuovodiHub, OGR Torino e Theper il suo quinto e ultimo appuntamento martedì 8 ottobre presso Foqus.formativo itinerante articolato in 5 incontri in 5 diverse città italiane da luglio a ottobre 2024,– Capacity & Community Building in& Audioè dedicato al potenziamento delle competenze in ambito digitale e tecnologico e si rivolge specificatamente ai professionisti e alle professioniste dei settoria, audiovisivo e spettacolo dal vivo, così come all? giovani interessat? a crescere in ambito creativo e culturale, e a studenti e studentesse che desiderano sviluppare proprie idee progettuali.