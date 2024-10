Caos treni Cacciari a La7 | Se Salvini tacesse su tutto sarebbe meglio E sulla guerra in Medio Oriente | Solo gli Usa possono fermare Israele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Ritardi, essendo ministro dei Trasporti, dovrebbe rispondere ma, a mio avviso, sesuancora“. È il sarcastico commento dei filosofo Massimo, ospite di Otto e mezzo (La7), sulferroviario esploso in tutta Italia per un guasto a Roma, nelle stesse ore in cui il ministro dei Trasporti Matteosui suoi canali social pubblicava un post celebrativo dei nonni.risponde poi alla conduttrice Lilli Gruber sul no del questore di Roma e del ministro dell’Interno Piantedosi ai cortei pro-Palestina a ridosso del 7 ottobre: “Ma cosa vuole parlare di queste bazzeccole. È di cattivo gusto indire una manifestazione nella ricorrenza del massacro, ma è stra-giusto manifestare dalla mattina alla sera contro una politica che, di fronte a quell’eccidio, risponde in quel modo, senza rendersi conto delle conseguenze”.