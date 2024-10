Borsa | l' Europa debole attende Wall Street Milano -04%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le Borse europee proseguono deboli, in vista dell'avvio didove i future sono in calo. Sotto i riflettori la crisi in Medio Oriente, con i rischi di una escalation. Tensioni geopolitiche, che unite alla guerra in Ucraina, spingono la corsa del petrolio. Sul fronte valutario l'euro èa 1,1041 sul dollaro. L'indice stoxx 600 cede lo 0,5%. In flessione Parigi (-0,7%), Francoforte (-0,5%) e(-0,4%). In controtendenza mi muovono Madrid e Londra (+0,3%). Sui principali listini europei pesano i comparti dell'auto (-1,8%) e del lusso (-1,3%). Vendite anche sui tecnologici (-1,1%). I venti di guerra spingono i titoli della difesa (+0,6%). In rialzo il settore dell'energia (+0,5%), grazie dal rally del greggio. Il Wti sale del 2,3% a 71,73 dollari al barile, il Brent guadagna il 2,1% a 74,47 dollari. Le utility guadagna lo 0,2%, con il gas che inverte la rotta.