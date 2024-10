Basket B nazionale Ristopro altra beffa | Aukstikalnis gela il PalaChemiba 75-77

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Fabriano disputa una prestazione lodevole e sorpassa con Pierotti a 8’’ dalla sirena. La successiva tripla diregala il successo a Roseto e i cartai escono con i rimpianti come a Rieti CERRETO D’ESI3 ottobre 2024 – Lasfiora l’impresa e fa di nuovo il pieno di rimpianti. Come domenica a Rieti, alla squadra di Niccolai manca solo l’ultimo guizzo per coronare una prestazione di spessore. Contro una Roseto in grado finora di travolgere tutti gli avversari incontrati con uno scarto medio di 30 punti, i cartai vanno ad un passo dalla vittoria prodigandosi in una lunga rimonta, dal -15 del 21’ (26-41), fino a sorpassare con l’ennesima incursione di un super Pierotti. Quando ilaccarezza la vittoria, arriva la tripla di, che tira fuori una prodezza con la mano in faccia di Raucci per la gioia del centinaio di supporters rosetani.