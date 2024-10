Amici 24 chi è Ilan? Figlio di un noto personaggio famoso

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La nuova edizione diha appena ripreso il via, con la messa in onda della prima puntata domenica 29 settembre. Eppure, c’è già chi nella nuova classe del talent show è riuscito a contraddistinguersi dagli altri talenti presentati. Ecco chi è, nonchédi un. Maria De Filippi ha inaugurato la nuova stagione di. Dopo vari posticipi, forse per ritardi nella scelta dei protagonisti, a seguito dei casting, forse per ulteriori impegni di cui quest’anno ha dovuto occuparsi la conduttrice, il talent show è finalmente tornato in onda. Tra gli allievi presentati nel corso del primo appuntamentoha sicuramente attirato l’attenzione dei professori e del pubblico.24:fa parte della nuova classe, foto Screenshot – VelvetGossipLa nuova stagione di24 è partita con numerosi colpi di scena.