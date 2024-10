Tajani dopo l’attacco Iran | Si rischia un conflitto su larga scala serve responsabilità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’intervento diretto dell’contro Israele ha fatto schizzare la tensione alle stelle, aumentando il rischio di unregionale su. “Ma l’etion delle ultime ore ci spinge ancora di più a lavorare per la pace e per il dialogo. C’è ancora la possibilità di scongiurare una guerra che coinvolga l’intero Medio Oriente. Facciamo appello alladi tutti gli attori regionali”, ha detto Antonioin audizione alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato con Guido Crosetto.Leggi anche: “Il governo italiano, anche in qualità di presidente del G7, si sta adoperando a 360 gradi per questo obiettivo. Siamo pronti ad assumere ogni iniziativa per garantire la sicurezza dei nostri connazionali. Ho da tempo invitato tutti i cittadini italiani a lasciare il Libano con i voli commerciali disponibili.