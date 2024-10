Santanchè alla festa dell’Arabia Saudita Lollobrigida tra i ‘comunisti’ delle Coop | le pillole del giorno

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Martedì sera, a Roma, è andata in scena la. Nonostante la drammatica situazione in Medio Oriente, sono state apparecchiate tavolate faraoniche per celebrare il regno: sede dell’evento, le Corsie Sistine che si trovano nel complesso ospedaliero di Santo Spirito in Sassia, a due passi dal cupolone di San Pietro. Tra quintali di cibo,è arrivata Daniela Santanché, ministra del Turismo, accolta con entusiasmo dai principi. Defilato, invece, Maurizio Gasparri, che si è reso quasi invisibile. Numerosi gli imprenditori presenti, capeggiati da Enzo Benigni, cavaliere del lavoro eguida di Elt, ex Elettronica, gruppo attivo in tutti i campi possibili del settore della Difesa.