Rimuovere i divieti per colpire la Russia è un passo decisivo per la liberazione dell’Ucraina

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In un accorato discorso radiofonico pronunciato il 27 maggio 1941, Franklin Delano Roosevelt sostenne la necessità di rifornire di armamenti la Gran Bretagna (allora unico baluardo contro la tirannide nazista) con queste parole: «Si può fare. Si deve fare. Sarà fatto!». In quel momento, la furia di Adolf Hitler si abbatteva su tutta l’Europa mentre Erwin Rommel avanzava in Nord Africa. Sostenere la Gran Bretagna diventava per gli Stati Uniti d’America un imperativo morale. Il sostegno a nazioni vittime di aggressione è divenuto poi il cardine dell’ordine internazionale post Seconda Guerra Mondiale. Per questo, a seguito della vile e brutale aggressione russa, l’Unione Europea, la Nato e gli Stati Uniti non hanno esitato a fornire assistenza a Kyjiv.