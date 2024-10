Pruzzo | Lautaro Martinez ritrovato è un leader! No un problema

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)nel suo classico intervento radiofonico durante Radio Radio ha commentato la vittoria netta dell’Inter 4-0 contro la Stella Rossa, soffermandosi su Latuaroe non solo.– Robertoha parlato così della prestazione del capitano dell’Inter dopo il suo ingresso e in gol: «a segno contro la Stella Rossa? Quando sei forte, lo sei sempre. Bastava solo tornare all’abitudine. È un giocatore fondamentale, un. Rappresenta molto per l’Inter, ora hannopiù o meno tutti. La difesa ha bisogno ancora di conferme, però ildel derby sembra ormai alle spalle. Non puoi abbassare la guardia, certe volte credi che gli avversari non possano farti male, poi però segnano. Però credo che l’Inter abbiala strada maestra».