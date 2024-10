Petrolio ministro saudita | prezzi a 50 usd senza rispetto quote Wsj

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (askanews) – IldelAbdulaziz bin Salman ha affermato che ipotrebbero scendere fino a 50 dollari al barile se i cosiddetti ‘imbroglioni’ all’interno dell’OPEC+ non rispettassero i limiti di produzione concordati, secondo i delegati del cartello. Lo rivela il Wall Street Journal che riferisce i contenuti di una recente conference call tra i Paesi produttori. Le dichiarazioni sono state interpretate da altri produttori come una velata minaccia da parte del regno che è disposto a lanciare una guerra deiper mantenere la sua quota di mercato se altri paesi non rispettano gli accordi del gruppo, hanno affermato.