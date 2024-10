Manfredi | Il centrosinistra ha bisogno di una componente moderata

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) NAPOLI – “Credo che si parli troppo di persone e poco di progetto politico. Il problema non è Renzi si, Renzi no. Il problema è che un fronte di, che può essere largo o stretto, deve avere unariformista eche è indispensabile dal punto di vista del contributo culturale programmatico e politico. Io invece vedo solo discorsi sulle persone che poi è quello che ai cittadini non interessa”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, in merito alla chiusura espressa dal leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, sull’alleanza con Italia Viva per le prossime regionali. L'articolo: “Ilhadi una” L'Opinionista.