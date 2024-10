Macron | la Francia ha mobilitato due forze contro minaccia Iran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il presidente francese Emmanuelha condannato "con la massima fermezza i nuovi attacchi dell'Israele" e ha affermato che Parigi "ha" ieri "le sue risorse militari in Medio Oriente per contrastare la" di Teheran. Lo ha dichiarato l'Eliseo, in un comunicato diffuso al termine di un consiglio di difesa.ha chiesto che "Hezbollah cessi le sue azioni terroristicheIsraele e la sua popolazione", ricordando che laè "impegnata per la sicurezza" dello Stato ebraico. Il presidente ha inoltre chiesto alle autorità israeliane di "porre fine il più rapidamente possibile" alle loro "operazioni militari" e ha invitato più in generale "tutti gli attori coinvolti nella crisi in Medio Oriente" a "dare prova della massima moderazione".