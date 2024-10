Luna Rossa ancora in svantaggio | Ineos domina gara-9 e si porta avanti 4-5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha perso la-9 della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Mach Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano si è trovato costretto a inseguireBritannia dopo il secondo incrocio del primo lato di bolina, in seguito a una partenza sostanzialmente equilibrata che hato alla separazione: i rivali sono stati più abili a fare velocità sul lato destro e così i ragazzi dello skipper Max Sirena si sono dovuti inchinare al cospetto della compagine guidata da Ben Ainslie lungo gli otto lati del campo di regata su cui il vento soffiava a 17-19 nodi.