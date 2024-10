Luigi Celeste il monologo a Le Iene testo e video | Quando ho sparato a mio padre

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In vista dell’uscita del film Familia, che racconta la sua storia,ha tenuto una Le, in cui rievoca al pubblico del programma le circostanze che lo portarono ad unirsi ad un gruppo di naziskin e ad uccidere suo, nel 2008. Nel, che potete rivedere insu Mediaset Infinity, e di cui vi proponiamo ilintegrale, di seguito,parla anche della sua famiglia e del percorso fatto in carcere, a Bollate. “Avevo 23 anniho ucciso mioe solo 10il tribunale l’ha allontanato da casa perché violento. Lui se ne fregò, costrinse a me e mio fratello a dire agli assistenti sociali che non lo vedevamo da settimane, anche se continuò a vivere in quella casa che era diventata una prigione.