L' espressione di Ulises Badio? Ecco cos' ha appena fatto Sinner | qualcosa di sovrumano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Jannikha perso la finale del China Open contro Carlos Alcaraz. L'azzurro si è dovuto arrendere sotto i colpi dello spagnolo che, nel tie-break finale è riuscito nell'impresa di rimontare tre punti di svantaggio al numero uno al mondo. Un fulminante parziale di 7-0 che ha chiuso il match. Una vittoria alla fine meritata, nonostante l'altoatesino avesse cominciato nel migliore dei modi, conquistando il primo set. La partita, combattutissima e meravigliosa, si è decisa sugli episodi. E il numero tre al mondo è stato in grado di mantenere il sangue freddo negli scambi decisivi. Come detto, nonostante la disfattaha giocato un'ottima finale. Nel secondo set, poi vinto da Carlos Alcaraz, l'azzurro ha dato il meglio di sé. Il numero uno al mondo ha respinto al mittente tutti i tentativi dell'iberico di passare in vantaggio.