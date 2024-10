Le ‘cattedrali’ del degrado Due edifici abbandonati ma non dagli spacciatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Grosseto, 2 ottobre 2024 – Apparentemente una zona residenziale tranquilla, con un’ottima facciata. Appunto, tutta apparenza, perché girando l’angolo, anzi lo sguardo, ci sono due elementi di disturbo. Sembrano proprio “due personaggi in cerca di autore” sempre per apparenza perché un autore lo hanno avuto, eccome, senza mai raggiungere un proprietario. Visti così, a primo impatto i due complessi residenziali di fronte a via Lago Arancio, in corrispondenza della zona della piscina comunale “Finetti”, possono sembrare la fine di una storia, quando invece viene scritta ogni giorno, purtroppo nel peggiore dei modi. Transenne e divieti d’accesso, davanti ad un evidente fallimento, e poi spaccio con conseguente disagio, preoccupazione e paura dei residenti della zona. Portavoce dele malavita della zona si è fatta Lucia Sani.