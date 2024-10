Iran attacca Israele pioggia di missili a Tel Aviv e Gerusalemme | cosa succede adesso

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Era nell’aria, praticamente atteso visti i recenti sviluppi in Libano. Un lancio massiccio dibalistici dall’contronella serata di martedì 1 ottobre, pomeriggio inoltrato, ha acuito una crisi che pare non avere fine. Circa 200 ordigni hanno sorvolato i cieli israeliani, di cui la maggior parte è stata intercettata dai sistemi di difesa locali, supportati dagli Stati Uniti. Londra e Parigi hanno dichiarato di aver “fatto la loro parte” in questa nuova fase di tensione. Ma è Teheran a giocare la carta più pesante, dichiarando che lo stato di guerra è ormai ufficiale e minacciando una distruzione totale delle infrastrutture israeliane. La risposta immediata degli israeliani Alle 19:30 locali, le notifiche sui cellulari di milioni di israeliani hanno suonato all’unisono, segnalando l’imminente arrivo dibalistici.