Inferno in FiPiLi | un camion intraversato crea il caos tra Firenze e Ginestra Lunghe code e disagi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lastra a Signa (), 2 ottobre 2024 – E’ stata una vera e propria mattinata da incubo, unquotidiano che i pendolari in viaggio sullaconoscono bene. Solo che stavolta le cose sono andate davvero per le: colpa di unche intorno alle 6,30 di stamani, 2 ottobre, ha sbandato colpendo il guard rail e si è poiin mezzo alla superstrada. L’incidente, che non ha causato feriti e non ha coinvolto altre vetture, ha peròto ilsia in entrata che in uscita da. L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dallo svincolo di Lastra a Signa in direzione Livorno: ilha occupato tutta la carreggiata ed ha obbligato le forze dell’ordine a chiudere il tratto. Questo ha contribuito a generare grosseche si sono via via ingigantite col passare della mattinata.