Inchiesta curve Inter e Milan | primi interrogatori a San Vittore ultras non rispondono al gip

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mattinata dirogatori al carcereese di San, dove il gip ha voluto sentire glidiarrestati due giorni fa in seguito al maxi blitz della Dda dio sugli affari illeciti tradi San Siro e criminalità organizzata. Sono compariti dinnanzi al giudice per le indagini preliminari Luca Lucci, capo degliisti, poi alla presenza dei pm Storari e Ombra saranno sentiti anche Riccardo Bonissi, Luciano Romano, e quindi l’ista Andrea Beretta, già in carcere per l’omicidio di Bellocco, per poi passare alle carceri di Pavia e Monza per ulteriorirogatori. Ma secondo quanto riporta l’Ansa, gli accusati si avvalgono della facoltà di non rispondere. Sono rimasti in silenzio tutti, da Francesco Lucci a Riccardo Bonissi e Luciano Romano, per finire con Andrea Beretta.