Il tonfo di Stellantis Vendite a picco e stop a Mirafiori Tavares in Parlamento

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Solo un mini-rimbalzo in Borsa dopo lo scivolone di lunedì (-14,5%). Ma sul fronte dila situazione resta estremamente tesa. E lo dimostra proprio il voto bipartisan a Montecitorio sulla richiesta di un incontro urgente con i vertici dell’azienda per fare il punto sulla crisi del settore. Per ora è già in programma, per l’11 ottobre prossimo, l’audizione dell’Ad del gruppo, Carlos, presso la Commissione Attività Produttive. Una decisione che arriva proprio nel giorno in cuiannuncia l’ennesimoper: le linee dove si produce la 500 elettrica saranno sospese fino al primo novembre.